Ivanka Devátá (85) se po mozkové mrtvici opět směje. Takhle jí to slušelo na natáčení silvestrovského pořadu!

Ivanka Devátá Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Herečka a vynikající dabérka Ivanka Devátá (85) letos prodělala mozkovou příhodu. Naštěstí se ale dala do pořádku a poprvé po rekonvalescenci vyrazila do společnosti. Na pozvání Aleše Cibulky přišla do zábavního pořadu Tobogan a nenechala si ujít jeho silvestrovské natáčení.