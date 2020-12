Vánoce s rodiči oželel kvůli strachu z nakažení: Nový rok ale Marian Vojtko na Slovensku oslaví

Marian Vojtko Super.cz

Vysvětlil nám také, proč návštěvu u rodičů odsunul až na dobu po Vánocích. "Přítelkyně pracuje v lékárně, kde se na ni nachytá mnoho různých virů. A já měl před svátky ještě několik online koncertů s kolegy, tak jsem nechtěl rodiče ohrozit, protože už jsou starší. Tak jsme byli doma a komunikovali jenom přes tablety," upřesnil.

Nějaký čas pak strávil bez kontaktu s dalšími lidmi, ale pochopitelně se nechá před cestou na Slovensko otestovat nejen kvůli tomu, že je to povinné. A pro jistotu, i když by mohl odjet jen s negativním antigenním testem, nechá si udělat přesnější PCR variantu. "A pak už jen naložím do auta dárky a vyrazím. Můžu prozradit, že jsem pořídil něco, co pomáhá proti virům," naznačil. ■