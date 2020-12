Míša Nosková chce utéct do teplých krajin: Na Silvestra by mohla zpívat na Zanzibaru!

Michaela Nosková Super.cz

Kdyby někdo chtěl zjistit, do jakých exotičtějších destinací lze momentálně odletět, s důvěrou se může obrátit na zpěvačku Míšu Noskovou (37). Má všechno nastudované včetně ceny letenek. "Vyrazila bych nejradši hned, protože nesnáším zimu. Dokonce jsem řešila možnost silvestrovského zpívání na Zanzibaru, kde bych to měla i hrazené, " řekla Super.cz.

"Nejradši bych sedla na letadlo a někam odletěla, dokud neskončí covid, což nevíme, kdy bude," doplnila Míša s tím, že ve hře jsou kromě Zanzibaru také Srí Lanka, Mexiko a Kostarika. "A ještě jsem řešila Martinik a Guadeloupe, ale tam nevím, jak to mají s testy a karanténou," dodala.

Druhá věc je, kde by na dlouhou exotickou dovolenou vzala, když je teď skoro bez práce. Potkali jsme ji pouze na live streamu na zámku Berchtold, kde si s pár kolegy zazpívala. A nečeká, že to bude do podzimu lepší.

"Nejsme na tom úplně dobře, jako všichni ostatní. Přítel je sice fitness trenér, ale má štěstí aspoň v tom, že trénuje profesionální sportovce, kteří mohou nějakým způsobem trénovat aspoň jeden na jednoho. A já se přeučila na jeho asistentku," krčila rameny s tím, že jejich příjem doplnil ještě státní příspěvek 60 tisíc korun pro umělce OSVČ, který získala. ■