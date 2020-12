Slovenská gazela slavila 32. narozeniny. Kociánová si koupila byt za milióny v bratislavské luxusní čtvrti

Michaela Kociánová Foto: archiv M. Kociánové

Patří mezi nejúspěšnější slovenské topmodelky v historii. Michaela Kociánová (32) se na soutěži Elite Model Look International 2004 v čínské Šanghaji dostala do nejlepší patnáctky, její tvář zdobila obálky prestižních módních magazínů, stala se miláčkem Johna Galliana v době jeho působení pro módní dům Dior, byla jedinou Slovenkou, která předváděla pro světoznámou show Victoria´s Secret a má šanci starat se o modelingové adepty v rámci prestižní soutěže Schwarzkopf Elite Model Look a založila vlastní módní značku Farah X Michaela K.