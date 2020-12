Zpěvačka známá z televizních soutěží měla smutné Vánoce. Bez práce a oddělená od přítele, který měl pozitivní test

Reakce umělkyně na dnešní divnou dobu Super.cz

„Když na jaře přišla korona doba, tak jsme tak nějak všichni věřili, že si i navzdory všemu v létě zahrajeme,“ posteskla si v rozhovoru pro Super.cz zpěvačka, kterou tento rok čekalo turné v Americe v projektu Rock The Opera se zpěvákem Deep Purple a Rainbow Joem Lynnem Turnerem. „Měli jsme navštívit Izrael, Rumunsko, Itálii, Řecko, to vše padlo. Navíc jsem na jaře vylezla ven po dlouhé době jako MAKY se dvěma singly a klipy a bohužel ani to se nepodařilo v létě dostat před lidi, poněvadž festivaly, kde se mělo hrát, byly zrušeny,“ krčí rameny sympatická blondýnka, kterou si jistě pamatujete z pěveckých soutěží Eurosong, SuperStar a Hlas Česko Slovenska.

Navíc v době svátků zasáhl do jejího života koronavirus osobně. „S přítelem jsme se bohužel sami ocitli v karanténě, poněvadž byl těsně před Vánocemi pozitivně testován na covid, takže jsme Vánoce strávili spolu bez našich rodin a vlastně odděleně. Já měla totiž test negativní,“ uvedla Markéta.

A jak jinak by se měla zpěvačka vyrovnat se vším, co se kolem ní děje, než písní. Maky přichází s novým singlem s názvem Všechno je v nás, kde se snaží veřejnosti vysvětlit, že umělci si zaslouží pomoc. „Poprvé stojím za napsáním hudby sama. Celá je věnována kolegům, kterým se stejně jako mně stýská po živém hraní, představeních v divadle a atmosféře, kterou díky publiku zažíváme. Není to o žádném brečení a naříkání, ale o tom, že všichni jsme na jedné lodi a chceme ve finále to samé. Opět znovu normálně žít,“ říká Poulíčková.

V klipu se mihne i samotný Joe Lynn Turner a byly použity záběry z Markétiných koncertů, které proběhly ve Vídeňské státní opeře, Rumunsku nebo Izraeli, ale i na domovské půdě v České republice. ■