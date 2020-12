Slavná zpěvačka si vypnula sociální sítě poté, co se omluvila za zveřejnění snímku z dob, kdy měla poruchu příjmu potravy

Halsey Profimedia.cz

Známé osobnosti si v ní nechaly fanoušky nadiktovat, jaké fotky chtějí vidět. Byl tam dotaz na dovolené, fotku v růžové paruce, snímek, který nedokáže vysvětlit, či fotku z New Yorku. Jeden z fanoušků Halsey vyzval ke zveřejnění snímku z doby, kdy na tom byla nejhůře. Ta neváhala a připojila v odpovědi polonahý snímek, kde měla poruchu příjmu potravy a na níž je opravdu extrémně hubená, že jí až žebra vylézají a má propadlé břicho.

To se nesetkalo s dobrou odezvou, protože se za to Halsey na Twitteru omluvila: „Moc se omlouvám za fotku, kde jsem bojovala s poruchou příjmu potravy s tím, že jsem neuvedla, že jde o explicitní snímek a nevarovala předem. Byla jsem nervózní a váhala, jestli tu fotku přidat, ale nepromyslela jsem to do detailu. Mé záměry byly rozhodně pozitivní, nechtěla jsem nikomu uškodit tím, že jsem sdílela své trápení.“

Posléze ještě přidala dodatek, který napovídá, že se na ni opravdu navalila vlna kritiky: „S tím, co bylo nyní řečeno, se odpojuji od sociálních sítí, protože se to celé změnilo v něco, na co nejsem emočně připravená. Fotka byla okamžitě stažena z mého účtu a pokud ji někdo dále sdílí za účelem toho, aby se moje pochybení zdálo zlomyslné, tak ta osoba ubližuje lidem právě tak, jak obviňuje mě, že jsem tak učinila zveřejněním.“ ■