Julia Roberts je prateta! Hereččina slavná neteř porodila chlapce. Takhle nezvykle ho pojmenovali

Emma Roberts Profimedia.cz

Přece jen to stihla ještě letos. Emma Roberts (29) přivítala na svět chlapce, kterého s partnerem Garrettem Hedlundem pojmenovali Rhodes, píše TMZ.

Čtyřkilový chlapeček i maminka se prý mají dobře. Hvězdy samy se narozením synka na sociální síti ještě nepochlubily. Oba z páru se stali rodiči poprvé.

Emma oznámila těhotenství v srpnu. S Hedlundem je ve vztahu od loňského března. Oba se na syna velmi těšili, herečka přiznala, že se vždy toužila stát matkou.

Prozradila také, že si nechala zmrazit vajíčka, když jí diagnostikovali endometriózu. Otěhotnět se jí pak podařilo v momentě, kdy přestala myslet na své zdravotní problémy.

„Nechtěla jsem se ale radovat předčasně, věci se mohou pokazit. Zůstalo to jen mezi námi a našimi rodinami. Nechtěli jsme dělat velké plány, kdyby to nevyšlo. Nejlepší, co totiž můžete udělat, je nic neplánovat,“ sdělila v rozhovoru pro Cosmopolitan neteř slavné Julie Roberts. ■