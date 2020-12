Trable u pohádky Jak se budí princezny: Švormová šla ke dnu, Zázvorková skončila v poli, Hrušínský spadl z okna

Jan Hrušínský a Marka Míková v pohádce Jak se budí princezny Foto: reprofoto Jak se budí princezny

Filmografie režiséra Václava Vorlíčka (✝88) je mimořádně zdařilá a není divu, že jeho pohádky patří do zlatého fondu naší kinematografie. Ke stálicím na našich televizních obrazovkách tak patří nejen Tři oříšky pro Popelku (1973) nebo Princ a Večernice (1978), ale také romantický příběh Jak se budí princezny (1977), inspirovaný klasickým vyprávěním o Šípkové Růžence.

Scenáristka Bohumila Zelenková (83) si s příběhem trochu pohrála, a tak hlavní zápletka sice zůstala, ale setkáme se v něm i s dalšími postavami a dějovými linkami.

Velkou devízou této pohádky jsou výborné herecké výkony. Královské rodiče ztvárnili Jiří Sovák (✝79) a Milena Dvorská (✝71), zlou tetu Melánii Libuše Švormová (85) a Růženku půvabná Marie Horáková (60). V rolích princů Jiřího a Jaroslava ze sousedního království, kteří usilují o Růženčino srdce, se objevili Jan Kraus (67) a Jan Hrušínský (65). A nesmíme zapomenout ani na Jaroslavova věrného a věčně hladového sluhu Matěje v nezapomenutelném podání Vladimíra Menšíka (✝58).

Anděl strážný měl pohotovost

Každé filmové natáčení provázejí veselé i méně veselé historky, a ani v tomto případě o ně nebyla nouze. Jenže tentokrát převažovaly spíš ty nepříjemné. Své o tom ví Jan Hrušínský, který se jednou rozhodl, že „princeznu Růženku“ překvapí v jejím hotelovém pokoji. Lezl za ní po římse a spadl při tom z několikametrové výšky. Proletěl skleněnou střechou hotelové restaurace a měl velké štěstí, že ošklivý pád odnesl „jen“ zlomenou nohou.

Když se pak vrátil z nemocnice, Jiří Sovák si ho dobíral slovy: „My jsme taky chlastali a padali, ale nikdy ne tak z vysoka.“ Hrušínský měl nohu v sádře, takže natáčení scény v rybníce bylo pak hodně náročné. Sádru mu nejdřív obalili igelitem a poté musel vlézt do velkého pytle, který zavázali gumou, a na to vše šel teprve kostým. Jenže přes všechna opatření mu v rybníce do pytle natekla voda. „Princ Jaroslav“ byl tak těžký, že se nemohl dostat ven a zasáhnout musela technika.

Trable s těžkým kostýmem

Na vodu určitě nerada vzpomíná i Libuše Švormová. Točila scénu, ve které se coby zlá Melánie utopí při útěku v řece, která tvoří hranici mezi Růžovým a Půlnočním královstvím. Filmaři si přáli, aby její šaty částečně plavaly suché nad hladinou, takže jí sukni podšili igelitem. Tahle část plánu jim sice vyšla, ale zbývající mokrý díl šatů stahoval nebohou herečku ke dnu.

A aby toho nebylo málo, o rozruch se postarala i Stella Zázvorková (✝83), která ve filmu hrála matku obou princů, královnu Anežku. Během cesty na natáčení usnula na vteřinku za volantem a probrala se až po nehodě na poli. Naštěstí vše dobře dopadlo.

Co dnes dělá Růženka?

Pohledná představitelka princezny Růženky je dnes známá spíš pod jménem Marka Míková. Před herectvím dala přednost studiu režie a dramaturgie na loutkářské fakultě pražské DAMU a nyní se věnuje loutkoherectví a dabingu. Založila také občanské sdružení Loutky v nemocnici. Proslavila se i na hudební scéně jako autorka písní, klávesistka a zpěvačka ve skupině Zuby Nehty (dříve Dybbuk).

Kde všude se točilo

V pohádce se objeví celkem pět hradů a zámků. Princeznin zámek představují exteriéry Pernštejna, bližší pohledy na hradby ale pocházejí z Křivoklátu a Telče. Coby hrad závistivé tety Melánie posloužila zřícenina hradu Orlík nad Humpolcem. Souboj s medvědem se natáčel na Konopišti. ■