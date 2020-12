Spodní prádlo, knížku nebo ponožky: Finková, Slezáček a spol. se pochlubili, co dostali k Vánocům

Co letos našli pod vánočním stromečkem? Michaela Feuereislová

Několik měsíců jsou umělci bez práce, a proto měli dostatek času třeba na přípravu Vánoc a vymýšlení dárků, kterými chtěli udělat radost svým blízkým. Nás zajímalo, co udělalo radost naopak jim.

„Letos jsem pod vánočním stromkem našel oblečení. Jenže než ho začnu nosit, určitě vyjde z módy. Tak dělám módní přehlídky doma,“ pochlubil se herec a moderátor Bořek Slezáček (53).

Bohaté Vánoce měl letos i zpěvák Marian Vojtko (47). „Pod stromečkem jsem našel spoustu dárků. Jak teď nebylo možné na představeních a v divadle dostávat dárky, tak mi je fanoušci posílali poštou. Měl jsem tam spoustu oblečení, různé sladkosti, parfémy. Ale nejvíc se těším z poukazu na mořský rybolov,“ řekl Super.cz muzikálový zpěvák.

Něco na sebe měla pod stromečkem i Linda Finková. „Dostala jsem spodní prádlo, to jsem moc ráda, protože se mi pod kostýmem v divadle vždy odere. A také mám radost z nové knihy od Roberta Fulghuma. Takže se těším, až se začtu do knihy a k tomu si obléknu to spodní prádlo a budu maximálně spokojená,“ pochlubila se pěvecká koučka show Tvoje tvář má známý hlas.

Letošní vánoční svátky si naplno užila i Jaroslava Obermaierová (74). „Dostala jsem svíčky, nějaké poukázky a také voňavku, tak z té mám velkou radost, protože krásně voní a ta se vždycky hodí,“ řekla představitelka drbny Nyklové ze seriálu Ulice.

Radost z letošních dárků měl i zpěvák Vojta Drahokoupil (25). „Pod stromeček jsem dostal ponožky, které jsou mi každým rokem vzácnější, potom voňavky a knížku o meditacích. Největší radost jsem ale měl z toho, že jsme se na chvilku všichni zastavili a dali si alespoň jeden den volno od všeho,“ prásknul nám zpěvák.

Krásné Vánoce se svou rodinou prožil i Milan Peroutka (30). „Pod stromeček jsem si letos nic speciálního nepřál, takže jsem dostal klasiku v podobě ponožek, hlavice na kartáček, stolní hru Shining, kapsle do kávovaru a další podobné věci, co přijdou vhod,“ pochlubil se zpěvák a moderátor, který si také jeden dárek nadělil sám sobě, videoklip Svítání.

„A taky jsem po rozbalování dárků ukryl ještě poslední do větví stromečku, ve kterém se schovával voucher pro mamku na exotickou dovolenou. Beru ji takhle ještě dodatečně ke kulatinám a čeká nás opravdové safari na Zanzibaru, tak se těšíme,” dodal Milan Peroutka, kterého od ledna opět čekají zkoušky muzikálu Láska nebeská v Divadle Broadway. ■