Dětská herecká hvězda propíjela svůj mimořádný herecký i pěvecký talent, až padla na samé dno. Podaří se jí comeback?

Yvetta Kornová ve filmu Přijela k nám pouť (1973) Foto: Reprofoto Přijela k nám pouť

Ale zpět k Yvettě Kornové, která v početné rodině vyrůstala spíš jako jedináček. Není divu – věkově nejblíž jí byla o jedenáct let starší sestra Tamara (70). Sourozenci ji sice vodili do školy, ale měli už své životy a jako benjamínka ji do svých aktivit příliš nezapojovali. Yvetta zase jednu dobu nemohla přijít na jméno bratrovi Jiřímu. Všichni ji s ním stále srovnávali, a když se pak proslavila před kamerou, mluvili o ní jako o protekčním dítěti.

Proč nevydržela na konzervatoři

První velkou příležitost, a to rovnou hlavní roli, dostala v dětském muzikálu Přijela k nám pouť (1973). Získala ji poctivě a bez protekce, zkrátka a dobře uspěla u konkurzu. V jednom z nejoblíbenějších dětských titulů 70. let hrála dívenku Žanetu od kolotočářů, která řeší roztržku s kamarádkou, a nosí v sobě bolest spojenou se ztrátou matky.

Film byl plný písniček a Yvetta Kornová je jako jediné z dětí nazpívala sama. Další z jejích známých rolí byla citlivá dívka Marie, která ve Smyczkově (70) osobité prvotině Housata (1979) prožívá milostné trápení.

Předpokládalo se, že talentovaná Yvetta vystuduje konzervatoř. To se ale ve finále nestalo. Na školu se sice na druhý pokus dostala, ale už od začátku jí prý kantoři dávali najevo, že je tam protekčně jen díky slavnému bratrovi. Nakonec na škole nevydržela. Nejdřív ji podmínečně vyloučili, protože navzdory zákazu natočila Housata. A pak odešla sama.

Ničily ji závislosti

Protože měla jen základní vzdělání, střídala nejrůznější profese: pracovala jako uklízečka, kuchařka, pokojská, dělnice aj. Práce se nikdy nebála, ale protože se často cítila osamělá, hledala vhodnou berličku. Tu našla bohužel v alkoholu a později i v drogách, ke kterým ji přivedl její tehdejší partner.

Kornová podstoupila odvykací kúru a z drog se naštěstí vymanila, ale s alkoholem bojovala se střídavými úspěchy i poté.

Na někdejší slávu nenavázala

Yvettě Kornové se podařilo několikrát vrátit před kameru, ale na někdejší slávu zatím nenavázala. Režiséři jsou si vědomi jejího mimořádného talentu, ale bojí se ji obsazovat, protože nevědí, nakolik se na ni mohou spolehnout. Důvěru jí dal před časem režisér Tomáš Magnusek (36).

Obsadil ji do svého filmu Stáří není pro sraby a do seriálu Sedmá brána, které by se měly odvysílat letos. Snad se tedy zadaří a výborná herečka bude mít o filmové nabídky vystaráno i v budoucnosti. Mohla by tak znovu nastartovat nejen svůj profesní, ale i osobní život. ■