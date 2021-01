Felix Slováček o svátcích přibral: Podívejte se, jaké dobroty baštil na chalupě u své přítelkyně Lucie Gelemové

Lucie Gelemová a Felix Slováček si užívají pohodu na chalupě. Foto: archiv Lucie Gelemové

Hudebník Felix Slováček (77) měl zjevně co dělat, aby přes svátky nepřibral nějaké to kilo navíc. A nakonec i tak přibral. Jeho přítelkyně Lucie Gelemová (38) je totiž vášnivou kuchařkou, a tak se u ní na chalupě v jižních Čechách, kde se známým hudebníkem tráví hodně času, vařilo a peklo ostošest.

„Měli jsme tradiční štědrovečerní večeři, tedy smaženého třeboňského kapra s bramborovým salátem, rybí polévku, a také jsem upekla mého oblíbeného Kubu s vlastnoručně nasbíranými houbami,“ řekla Super.cz Gelemová, jež připravila také spoustu cukroví.

„Pochutnáváme si na vosích hnízdech, karobových lístečkách, medových perníčkách promazaných povidly a především na lineckých srdíčkách,“ prozradila výtvarnice s tím, že Felix miluje marmeládu, a tak se po cukroví jen zaprášilo.

„Felixovi chutnalo a upozornil mě, že přibral,“ smála se Gelemová, jež má vaření a pečení nikoliv jako povinnost, ale je pro ni velkým koníčkem.

„Sladké miluji a peču velmi ráda průběžně celý rok. Recepty si upravuji dle své fantazie nebo podle aktuálního stavu ve spíži,“ říká Gelemová.

Se Slováčkem bude relaxovat na chalupě až do Nového roku. „Štědrý večer a průběžně i svátky trávím s Felixem na chalupě na Třeboňsku (i s mými rodiči). A to až do Nového roku. Silvestra a tím pádem i mé narozeniny oslavíme společně zde,“ prozradila.

Lucii prý nevadí ani těžká doba koronavirová. „Nastolený veřejný klid mi vyhovuje. Nic ze společenského a kulturního života mi nescházelo. Naopak se upevnila má láska k přírodě, jejím krásám a životu na venkově. To podstatné zůstalo. Do nového roku si oba a všem přejeme především pevné zdraví,“ uzavřela Gelemová. ■