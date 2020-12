Míša Tomešová nenápadně našetřila na rodinnou dovolenou v teple: Takhle jí to sluší v bikinách

Michaela Tomešová si po letech užívá dovolenou u moře. Foto: Archiv M. Tomešové

Osm let nebyli u moře, pro děti to byl navíc úplně první let. "Bylo celkem složité to utajit. Máme doma společné finance, ale každý měsíc jsem pár tisíc dala nenápadně stranou, abych našetřila na dovolenou pro celou rodinu," řekla Super.cz Míša.

Destinaci volila s ohledem na manžela a syny Kristiána a Jonáše. "Hledala jsem destinaci, kde je teplo a která není daleko, aby to zvládl Roman, který se strašně bojí létat, i kluci. Všechno naštěstí vyšlo, je tu nádherně a moc si to užíváme," dodala zpěvačka. ■