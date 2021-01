Nejdřív vymakal tělo, teď zatočil s vráskami. Bořek Slezáček si nechal do obličeje píchnout klobásový jed

Bořek Slezáček Foto: Pavel Krejzlík

"Byla to obrovská dřina. Každý den dvě hodiny cvičení, 7 dní v týdnu bez výjimky. Makal jsem doma s činkami a vlastní vahou," řekl Super.cz Bořek.

A nyní přišla na řadu tvář. Poprvé v životě si nechal do čela píchnout botox. "Byl jsem se v Brně u svého pana doktora domluvit na chirurgických zubních věcech a kvalitních implantátech. A pan doktor se zmínil, že k němu chodí chlapi na botox, jestli to nechci zkusit. Což o to, já zkusím všechno. Jen se bojím jehel, což se mi mimochodem v životě dost hodilo, takže to stálo přemlouvání, ale nakonec mi píchnul do mračilky," řekl Super.cz Bořek.

Rozhodně ale nechce přijít o mimiku. "Já nejsem typický klient pro botox. Herec potřebuje obličejovou mimiku. Zejména špatný herec jako jsem já. Ale zkusit se má všechno. Až mi zavolají z Hollywoodu, že mám konečně hrát ve filmu s Bradem Pittem, tak se v tom botoxu vykoupu, abych byl hezčí než on. Což teda jsem už teď, jen to kromě mě nikdo neví," dodal se smíchem Slezáček. ■