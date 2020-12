Verešová z profilu stáhla nabídku 1,3 milionu za pomoc při dopadení šiřitele erotického fejku. Co se stalo?

Andrea Verešová Michaela Feuereislová

"Jsou to strašné věci a nesmysly, co se dějí. Sama jsem nemohla uvěřit vlastním očím, když jsem to fake video zahlédla. Neuvěřitelná fotomontáž. Normálně bych věřila, že jsem to já, kdybych si nebyla jistá, že jsem nic podobného nikdy nenatáčela," řekla Super.cz Verešová.

Situace je nyní v šetření policie. „Celá záležitost je v šetření policie ČR, která nám zakázala podávat jakékoliv informace, aby se neovlivňovalo vyšetřování,“ řekla Blesku modelka. ■