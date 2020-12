Eva Holubová o kuriózním pozadí sexuální scény ve filmu Pelíšky: Pojistka, Dušek na krajíčku, a hlavně tiše a rychle!

Eva Holubová a Jaroslav Dušek ve filmu Pelíšky Foto: archiv České televize

Vyslovit ho herečce nešlo přes pusu a musela se hodně přemáhat. Ještě horší pak byly zkoušky na sexuální scénu Evy a kolegy Saši Mašláně v podání Jaroslava Duška.

„Nejhorší byly čtené zkoušky, které jsme měli s Jardou Duškem a Honzou Hřebejkem. Došli jsme ke scéně, kdy Saša Mašláň s učitelkou Evou vypijou lahev, tančí, odeberou se do ložnice a pár teček… Ptala jsem se, co znamená těch pár teček. Zajímalo mě, kam chtějí zajít. A Hřebejk říkal: Kam až nás pustíš. A Dušek na to: Neboj, já půjdu jen na krajíček. To bylo fakt strašný,“ vyprávěla herečka při natáčení silvestrovského dílu pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

A kolega Dušek zaperlil i v den natáčení.

„Řekl mi: Neboj, mám kondom. A začal rajtovat na gauči. Takže já jsem si vzala dvoje spoďáry, protože mi bylo jasný, čeho je schopnej. (...) Vůbec jsem neříkala text, který jsem měla říkat, opakovala jsem jenom: Mně je blbě. Hlavně tiše a rychle,“ vzpomínala Holubová na natáčení populárního filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, který už patří k Vánocům snad stejně neodmyslitelně jako pohádka Tři oříšky pro Popelku. ■