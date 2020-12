Bude svatba! Moderátor Evropy 2 požádal o ruku jednu z nejkrásnějších českých modelek

Petr Říbal a Michaela Hávová Foto: Instagram P. Říbala

Moderátor Evropy 2 Petr Říbal a modelka a finalistka České Miss 2016 Michaela Hávová se zasnoubili. Petr požádal Míšu o ruku po více než čtyřleté známosti. "Plánoval jsem to všelijak. Na dovolené, speciální výlet, romantickou večeři... Ale nakonec jsem se rozhodl, že doma, kde to oba milujeme, to bude nejlepší," řekl Super.cz Říbal.

"Prstýnek jsem měl schovaný dva měsíce ve skříni a čekal na ideální příležitost. Bál jsem se, že ho Míša najde, ale nakonec všechno vyšlo a jsem moc šťastný, že bude konečně Říbalová," dodal moderátor.

Míša na žádost o ruku čekala dlouho. Sama několikrát opakovala, že by si to přála, ale není to na ní. "Vůbec jsem to nečekala. Nebo tedy čekala, ale tak dlouho, že jsem už přestala čekat," říká se smíchem modelka.

Jak žádost o ruku proběhla? "Měli jsme 21.12. společné Vánoce, proběhla večeře a Petr byl hodně nervózní. Začala hrát naše oblíbená písnička a pak poklekl. Vždycky jsem si představovala, jak mě bude někdo žádat o ruku. Jak to musí být velkolepé, ohromující... Ale tohle bylo mnohem, mnohem lepší. Jen já a Petr, doma a šťastní," uzavřela Hávová. ■