Jsou spíš jako sestry. Mališová může sdílet šatník se svou půvabnou maminkou

Je zjevné, že držitelka titulu Česká Miss Earth pro rok 2015 se svou maminkou sdílí některé kousky ze svého šatníku. „Když jedeme společně do Prahy, tak se nám nechce tahat kufr plný věcí a tak využívám toho, co mám ve svém bytě,“ řekla Super.cz blondýnka, která z rodné vísky Otice u Opavy jezdí do hlavního města jen sporadicky.

A kdo tedy společný šatník plní a kdo ho jen využívá? „Jsem ráda, že můžu stále něco nového nakupovat a mám to komu posunovat,“ říká Karolína, která jako influencerka mnoho oblečení i dostává.

Ne vše spolu ovšem mohou matka s dcerou sdílet. „Trička a kalhoty máme ve stejné velikosti. Velikost bot máme ale odlišnou, a tak mě někdy mrzí, že si nemůžu půjčit ty její,“ culila se Karolína Mališová. ■