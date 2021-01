Pokud se ještě necítíte dost staří, mrkněte na tohle: Fanoušci Eminema reagují na narozeninovou fotku rapperovy dcery

Hailie Jade Profimedia.cz

Dcera Eminema Hailie Jade před pár dny oslavila pětadvacáté narozeniny. A zatímco její fanoušci ji zahrnuli blahopřáními, příznivci jejího otce si píšou o tom, jak rychle léta běží. „Pamatuji si, když to byla malá holčička,“ vzpomínají.

Komentářů podobného typu se objevilo hned několik. Letití příznivci amerického rappera, jehož sláva vyletěla začátkem tisíciletí ke hvězdám, si dělají legraci, že hudebníkova dcera je pro ně tak trochu zrcadlem odrážejícím nelítostnou realitu.

„Pro případ, že byste se ještě necítili dost staří, tak Eminemova dcera Hailie oslavila pětadvacetiny“ nebo „Hailie bylo 25 let a já se cítím kur**sky starý. Kde je ta holčička z My Dad's Gone Crazy?“ komentovali. Ve zmíněném songu si tehdy sedmiletá Hailie s tátou zazpívala.

Pryč, je z ní mladá žena, absolventka vysoké školy, oboru psychologie, a velmi úspěšná influencerka. Na svém profilu fanoušky vyzývá například k ekologii, zodpovědnosti v pandemii nebo rozvážnosti za volantem. ■