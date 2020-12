Bujné poprsí a hezká tvářička nejsou její jediné přednosti. Tento klip se ale původně neměl dostat na veřejnost

Obstojí u vás Gabriela Gášpárová jako zpěvačka?

V době adventu vydala rodačka z Velké Bíteše tematickou písničku. Natočení songu stihla v rekordním čase.

„Ze začátku jsem měla v úmyslu dát dárek své rodině, kterou nade vše miluji. Vůbec jsem písničku nechtěla pouštět ven. Rozhodně se nepokládám za zpěvačku, ale chodila jsem na zpěv k Lindě Finkové, které moc děkuji. Všichni lidé, kteří mi pomáhali, byli úplně super, a hlavně malá Karolínka Lískovcová. Bez ní bych to nedokázala, jednou z ní bude slavná zpěvačka,“ připomněla v rozhovoru pro Super.cz Gabriela mladou kolegyni, která s ní v klipu vystoupila, a dodala, že právě Karolínka byla jednou z těch, na které se mohla stoprocentně spolehnout.

Přestože Gášpárová nesní o hudební kariéře, tuto dráhu nezatracuje. Její vánoční song totiž zvedl vlnu emocí. „V pozitivním slova smyslu se to zvrtlo, hodně fanoušků mi píše, jak to bylo super. A když jsem viděla, jak píseň zapůsobila na mou rodinu, byla jsem strašně moc šťastná. Budu přemýšlet, co s tím dál, jsem sama překvapená, jaký úspěch to mělo,“ dodala Gabriela Gášpárová. ■