Babyboom v roce 2020 pokračuje. Krásná snoubenka miliardáře Karla Janečka je těhotná

Lilia Khousnoutdinová a Karel Janeček se těší na miminko Michaela Feuereislová

Jejich početná rodina se stále rozrůstá. Lilia má z předchozího vztahu syna Lea, Janeček z manželství s první ženou Michaelou dcery Viktorii a Amálku a s druhou manželkou Mariem Mhadhbi syna Karla Janise.

Jejich potomek tak bude šestým dítětem v rodině. Sám Janeček před časem řekl, že by mohl mít i dvanáct dětí a vůbec by mu to nevadilo. ■