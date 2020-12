Jennifer Aniston ostře kritizují kvůli vánoční ozdobě: Tohle si pověsila na stromeček

Jennifer Aniston Profimedia.cz

„Jennifer je blázen, že tohle sdílí. Celebrity jsou na hlavu,“ nešetřil kritikou jeden z fanoušků. „Jasně, oslavujme pandemii, během které umírají milióny lidí. Pověsme si to na stromeček,“ nechal se slyšet další. „Proč mluví Jennifer o pandemii, jako by to byla oslava narození dítěte?“ divil se jiný.

Skalní fanoušci se herečky ovšem zastávali, že od začátku pandemie šířila povědomí o covidu-19, vyzývala, aby lidé nosili roušky a byli ohleduplní, a podporovala charitativní projekty v boji proti koronaviru.

„Nevidím na tom nic zlého, možná je to suvenýr na památku,“ zastal se představitelky Rachel z Přátel jeden takový. „Máma dostala takovou ozdobu od kolegyně z nemocnice, všichni by se měli uklidnit,“ doplnil jiný.

