Tyhle dvě potvory spolu bydlely: Pohádková Holena a seriálová Sylva ze Slunečné po sobě dědí i oblečení

Bára Jánová a Alena Doláková jsou velké kamarádky. Super.cz

"Spolu s Bárou jsme bydlely v době, kdy mi nabídli, abych napsala knihu. Bára byla ten člověk, který mě každý den podporoval, ať nepřestávám psát. Říkala, jak je na mě pyšná a ať píšu dál. Tak jsem si řekla, že musí být hlavní kmotra mojí knihy," řekla Super.cz Doláková.

A proč se knížka vlastně jmenuje Anna, a nikoli Alena z Hollywoodu? "Protože jsem chtěla napsat něco tak odvážného, že jsem si vytvořila tuhle fiktivní postavu. Je to takové moje alter ego," prozradila herečka, která v Americe několik let žila a natáčela, takže vycházela z vlastních zkušeností.

Zajímalo nás samozřejmě i to, jak spolu Alena s Bárou vycházely, když společně bydlely. "Bydlelo se nám spolu dobře, rozstěhovat se nás donutily různé záležitosti. I když jsme teď v životě každá jinde, to přátelství stále zůstává," svěřila Jánová.

I když to vypadá, že mají herečky rozdílné postavy, vejdou se do stejného oblečení. "Zrovna ty šaty, které jsem si vzala na křest, jsou po Alence. Zdědila jsem po ní víc kousků," smála se Bára. "Nic jsme si nepůjčovaly, ale spíš Alenka vždycky třídila šatník a mně se to líbilo," doplnila, že ji zaujalo oblečení, které si Doláková dovezla z Ameriky. "Se mnou se vyplatí bydlet," dodala Alena. ■