Skvělý člověk, zkušený machr a navzdory nemoci profesionál: Kolegové vzpomínají na Ladislava Mrkvičku

Ladislav Mrkvička Herminapress

Diváci Ladislava Mrkvičku znají z filmů Romeo, Julie a tma, Atentát nebo Staříci, kteří jsou jeho posledním filmem. Na spolupráci s hercem pro Super.cz zavzpomínal jeden z režisérů Staříků Martin Dušek.

„U toho projektu s námi byl dlouho, během všech příprav. Spolupracovalo se nám s ním velice dobře, protože i když to byl zkušený machr, tak nás poslouchal. Obával se natáčení, protože už tehdy měl zdravotní problémy, které se zhoršovaly. A vždycky říkal, že může pracovat jen čtyři hodiny denně, že si zapamatuje jen čtyři řádky textu. Ale ve výsledku to vůbec nebyla pravda, a že by zapomněl text nebo se neorientoval v situaci, to neexistovalo. A pracoval 12 hodin denně. Měl, myslím, 25 natáčecích dnů a byl tam od rána do večera. Neustále pracoval, byl na něj spoleh a byl to profesionál,“ vzpomíná Dušek.

„Samozřejmě trošku brblal, a někdy nám to dával trošku, jak se říká, sežrat, ale ta jeho práce byla neuvěřitelná,“ dodal.

Mrkvička má na kontě také mnoho seriálů. Z těch starších mj. Panoptikum města pražského a Třicet případů majora Zemana, z novějších pak Policii Modrava. V tom si zahrál s Filipem Tomsou.

„V první řadě bych chtěl projevit upřímnou soustrast pozůstalým, to vnímám jako hlavní. S panem Mrkvičkou jsem měl možnost se setkat už na divadelních prknech, kde jsme spolu hráli poměrně velké role ještě dávno před Modravou. To byla nádherná setkání,“ řekl Super.cz Tomsa.

„Pak jsme se vídali na Modravě, to pro mě byly obrazy, na které jsem se těšil nejvíc. Tak jak jsem měl já možnost pana Mrkvičku poznat, tak jsem ho vždycky vnímal jako skvělého člověka. A o co byl menší vzrůstem, o to větší byl hráč. A to jak na prknech, tak před kamerou a v rozhlase či dabingu. Byl to fantastický herec a tak, jak jsem ho měl možnost poznat, tak i skvělý člověk,“ dodal herec.

Mrkvička byl také pedagogem herectví na katedře činoherního divadla DAMU.

„Pane profesore, děkuju za vše. Na škole jste mi dával zabrat, ale na nikoho z těch ostatních nevzpomínám tak ráda a s vděkem jako na Vás. Díky za Vaši nevyčerpatelnou energii, humor i správně mířené popíchnutí.... Měla jsem Vás a pořád Vás mám moc ráda,“ zavzpomínala herečka Michaela Maurerová. ■