Petr Janda (78) si zahrával se zdravím: Je v rizikové skupině, přitom natáčel v mrazu a s desítkami lidí

A co ho to vůbec napadlo natáčet klip, když už patří mezi ohroženou skupinu? "Nemáme práci, už půl roku nemám co dělat. Je to příšerná situace. Jsem už sice v důchodu, ale něco dělat potřebuju. Tak jsme se v kapele dohodli, že budeme aspoň točit klipy, když už k nové desce Kaťata, která je naše dvaadvacátá řadová, nemůžeme udělat turné. Ale deska se naštěstí prodává senzačně," vysvětloval.

Koncertovat stihl aspoň přes léto, ale moc toho nebylo. "Letos jsme za celý rok udělali asi pětadvacet koncertů. A to je všechno," krčil rameny.

Na natáčení klipu se Jandovi sešla spousta známých tváří od herců Martina Dejdara (55) a Aleše Hámy (47) přes zpěváky Petra Koláře (53) a Michala Malátného až po fotbalovou legendu Antonína Panenku.

"Myslím si, že byli všichni rádi, že se aspoň na chvíli dostanou z té nudy a nicnedělání," myslí si. "Ze všech, které jsem oslovil, mě odmítnul jenom jeden, že má nějakou práci," dodal. ■