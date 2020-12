Zoufalá královna krásy: Po zvětšení prsou jí vydělával Instagram, pak misska řešila krádež

Denise Spergerové ukradli instagramový účet. Super.cz

Když jsme se potkali s bývalou Miss Czech Republic, byla plná hodně nepříjemné zkušenosti. Denise Spergerové (20) ukradli Instagram, který ji zvlášť poté, co si nechala před rokem zvětšit ňadra, v době nedostatku pracovních nabídek úspěšně živil.

"Vůbec nevím, jak se to mohlo stát, měla jsem tam dvoufázové ověření. Snad se to brzy vyřeší. Musím postupně obvolávat všechny své klienty, že prostě ta práce z mojí strany dělat nepůjde. A teď čekám, že se to snad podaří vyřešit," řekla Super.cz Denisa. Pár dní po rozhovoru se jí ho naštěstí podařilo získat zpět.

"Je fakt, že klienti i sledující mi přibyli, když jsem si nechala před rokem zvětšit prsa. Dělá to hodně. Chlapi mají rádi, když mají ženské prsa a křivky. Další zákrok ale určitě neplánuju. Nechodím ani na botox nebo jiné zkrášlovací procedury, na to mám ještě čas," míní.

Vrásky se jí ostatně kromě zmíněné krádeže nemají z čeho dělat. V soukromém životě je spokojená, když už tři čtvrtě roku chodí s podnikatelem Viktorem Hájíčkem (35). "S přítelem je všechno tak, jak má být. Jsem ráda, že je se mnou a užíváme si spolu čas. Jsem skromná a třeba drahé dárky ani nepotřebuju," uzavřela. ■