Plnoštíhlá britská hvězdička se nebojí ukázat svou celulitidu a takhle zapózovala v bikinách

Malin Andersson Profimedia.cz

Tahle hvězdička z britské reality show Love Island se na svém profilu na sociální síti snaží dodat sebevědomí všem ženám, které mají nějaké to kilo navíc a necítí se dostatečně jisté samy sebou.

U svého nejnovějšího snímku v bikinách ukázala celulitidu, kterou rozhodně nehodlá nijak maskovat úpravami. „Podívejte se na to takhle, většinu života strávíme nad tím, že nás trápí, co si o nás lidé myslí. Snažíme se změnit sami sebe, abychom potěšili ostatní. Chybí nám sebeláska, protože si nevážíme toho, co máme. Když se na to podíváte z jiného úhlu, uvědomíte si, že život je příliš krátký na to, abychom byli něčím jiným než sami sebou,“ napsala pod neretušovaným snímkem Malin.

„Osvoboďte se od jakýchkoliv obav, názorů ostatních a jejich schválení. Osvoboďte se od všeho toxického a nedržte v sobě bolesti a hněv. Jen vy sami jste strůjcem svého osvobození,“ zakončila svůj proslov Andersson, která má za sebou porod dcerky, která do měsíce bohužel zemřela, a také vztah s mužem, který ji fyzicky i psychicky týral. ■