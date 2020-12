Sexy snímek britská hvězdička pokazila zbytečnými úpravami: Fanoušci se do ní pustili, že by s tím měla přestat

Chloe Ferry Profimedia.cz

To už je podruhé v krátkém čase, kdy byla hvězdička z reality show Geordie Shore nařčena z nadbytečného používání photoshopu.

Chloe Ferry (25) si na svůj instagramový profil vystavila sexy snímek v prádle a první, čeho se dočkala, bylo nařčení ze špatné úpravy fotek. „Ta spára za tebou je trošku vlnitá. Měla bys s úpravami fotek trošku brzdit. Navíc budeš vypadat skvěle i bez nich,“ napsala jedna z fanynek a další se přidala: „Buď opatrná s tím photoshopem. Známá osobnost, jakou ty jsi, by to měla umět lépe.“

Lidé jsou velice všímaví a není to tak dlouho, co přidala fotku v šatech se zvířecím vzorem, kde měla v pozadí schody a také nebyly po zásahu jejího upravování zrovna rovné. Už tehdy jí fanoušci radili, aby s úpravami přestala. „Chloe, co ty schody? Jsi naprosto božská, nepotřebuješ si takhle upravovat pozadí,“ napsala jedna a další jen přidala: „Tak tohle je trochu trapné.“

Chloe má z minulosti zkušenosti se šikanou na sociálních sítích. Zažila si momenty, kdy jí lidé psali, že je tlustá a hnusná. Na své postavě za poslední rok zapracovala, a co se týče vzhledu, tam se o vše postarala estetická medicína. Z poznámek si v tuhle chvíli nic nedělá a fotky ani nemaže, ani se s fanoušky nehádá.