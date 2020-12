Svalovec se konečně “oženil“ se svou gumovou pannou: Měsíc nato ho potkala tragédie, manželka se rozbila

Yuri Tolochko s manželkou Margo Foto: Instagram Yuri Tolochko

„Je rozbitá. Právě ji spravují v jiném městě. Až se uzdraví, bude to dárek pro nás oba,“ sdělil Daily Staru.

Svatba kuriózního páru se měla původně uskutečnit v březnu, ale kvůli pandemii koronaviru ji museli posunout. Nakonec se jí účastnil i hojný počet svatebčanů.

Poprvé Yuri představil svou umělou partnerku světu loni. Nesetkal se ale s pochopením. „Když jsem sdílel její fotku se světem, hodně nás kritizovali. Měla z toho komplexy, tak jsem ji vzal k plastickému chirurgovi. Velmi ji to změnilo, nejprve jsem to špatně snášel, ale pak jsem si zvykl. Byla to skutečná klinika se skutečnými lékaři,“ popsal.

Tolochko v minulosti uvedl, že je Margo servírka a pracuje v baru. Tam se také seznámili, když ji obtěžoval jiný muž a Yuri zasáhl. Margo prý moc nevaří, ale miluje gruzínskou kuchyni. Prý také občas nadává, ale v jádru má dobré srdce, jako její majitel/manžel. ■