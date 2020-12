Drsná vánoční nehoda u Olgy Menzelové: Auto jí vjelo skoro do koupelny, škody na majetku radši nepočítá

Olga Menzelová Michaela Feuereislová

Opravdu nepříjemně začal Štědrý večer u Olgy Menzelové (42). Do domu jí vrazilo auto. Prý chybělo málo, aby skončilo až v její koupelně. "Naštěstí se to obešlo bez zranění," řekla Super.cz Olga, která byla samozřejmě otřesená, i když se to snažila brát s humorem.