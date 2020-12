Monika Bagárová se raduje: Její malá sestřička se bude vdávat. Krásnou Natálku požádal přítel o ruku

Mladší sestra Moniky Bagárové půjde k oltáři. Foto: archiv Desítka na desítce (3x)

Monika má se svojí o sedm let mladší sestrou krásný vztah, snaží se jí pomáhat i v její vysněné hudební kariéře. Nazpívaly společně dokonce už i pár písniček, například Like a Sestra. Natálka vydala i vlastní klip k písničce Nemá to význam.

Otázkou je, zda bude po svatbě s Michalem Slivkou, s nímž už chodí pět let, pokračovat v nastartované hudební kariéře pod dívčím jménem, které už proslavila její sestra, anebo přijme manželovo příjmení. ■