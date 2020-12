Král fóru i líbezný cholerik. Před 100 lety se narodil nezapomenutelný Jiří Sovák

Jiří Sovák Profimedia.cz

Letos uplynulo 100 let od narození slavného českého herce Jiřího Sováka. Na svět přišel 27. prosince 1920 jako Jiří Schmitzer. Jméno si ještě jako mladý kluk, v 19 letech, změnil na protest proti německé okupaci.

Umělecké vlohy se u něj projevovaly už v dětství. Pod vlivem otce, jenž byl hospodským, se sice nejdříve učil číšníkem, později se ale dal na studium herectví na konzervatoři. Začínal jako ochotník, do prvního velkého angažmá v Horáckém divadle nastoupil v roce 1943, od roku 1947 působil v divadle E. F. Buriana D 34, později přešel do Divadla na Vinohradech a následně do Národního divadla.

Sovák má na kontě mnoho dramatických jevištních rolí, diváci jej však znají především z jeho filmové a seriálové tvorby.

Komedie Světáci, Pane, vy jste vdova!, Marečku, podejte mi pero!, Což takhle dát si špenát, Ať žijí duchové! nebo Šest medvědů s Cibulkou i seriály Byli jednou dva písaři či Chalupáři se dodnes těší mimořádné divácké přízni, i díky Sovákovi a jeho hereckému umu a komediálnímu talentu. Ne nadarmo mu kolegové přezdívali „král fóru“.

Štěstí a rodinnou pohodu našel Sovák se třetí manželkou Annou. S mužem, kterého prý dokázalo rozčílit kde co, se nenudila. Říkala mu „líbezný cholerik“, protože se prý nakonec uměl sám sobě zasmát. Jeho syn, herec a písničkář Jiří Schmitzer, se narodil do prvního manželství.

Volný čas Jiří Sovák rád trávil na chalupě v Posázaví, která se mu nakonec stala osudnou. Uklouzl ve venkovní sprše a zlomil si krček stehenní kosti. Musel do nemocnice na operaci, po které bohužel nastaly komplikace. Zemřel 6. září 2000. ■