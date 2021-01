Na hlavě už má jen řídký vyholený porost: Návrhář Osmany Laffta si vlasy nalepuje

Osmany Laffita Super.cz

Ke kadeřníkovi pánové tedy v zásadě chodit nemusejí. "Ale vlasy mi vždy přijdou dlouhé, tak je potřeba vytvořit z nich nějaký účes. Nechávám si vyholovat strany a do barber shopů chodím také na úpravu vousů," vysvětlil, když jsme ho v kadeřnictví potkali.

O tom, že by si nechal vlasy transplantovat, neuvažuje. "Jednak tomu stoprocentně nevěřím, protože mám sám klienty, kteří si to nechali udělat, ale padaly jim. A navíc s tímhle systémem se dá účes kdykoliv změnit. Na hlavě to přilepené páskami vydrží deset dní, dá se s tím i potápět," upřesnil návrhář, který je nyní s partnerem u jeho maminky v Belgii.

"Jeli jsme tam na Vánoce, ale moc rád bych viděl konečně už i moji maminku na Kubě. Letos mi zemřel tatínek, protože nelétala letadla, nemohl jsem ani na pohřeb. Je jí už 84 let a neviděl jsem ji skoro dva roky a mám o ni strach," svěřil v předvánočním rozhovoru. ■