Tentokrát se Milan Peroutka odvázal: V novém klipu potěší fanoušky bez svršků a s i holým zadkem

Milan Peroutka v novém videoklipu Svítání

V novém klipu k písni s názvem Svítání se zpěvák nechal inspirovat svým oblíbeným snímkem. „Věděl jsem, že chci zkusit klip s hororovou tématikou, což je můj nejoblíbenější filmový žánr. A song o přízraku k tomu vybízí. Tak jsme se s režisérkou Terezou Hirsch nechali lehce inspirovat Osvícením, našli na Václaváku perfektní hotel, přizvali skvělou maskérku, za kameru Jakuba Veinlicha a bylo,“ prozradil Super.cz Peroutka.

Ten se při natáčení vrhnul nejen do scén s umělou krví, ale také odhodil své svršky. „Scéna, kdy vyběhnu z pokoje před svou noční můrou, se natáčela ve spodním prádle. Do poslední chvíle jsem váhal, jestli to nezkusím i bez trenek. Nakonec se v konečném střihu nechal jen kousek, ale musím říct, že člověk si na to na place za chvilku zvykne. A nakonec jsem dost pobavil štáb, když jsem se ještě nahatý chtěl podívat na to, jak natočený záběr vypadá,“ prozradil zpěvák, který svůj nový videoklip vypustil do světa.

Nový videoklip natáčel během podzimu a vybral si pro něj i zajímavé datum. „Natáčení klipu Svítání bylo relativně spontánním projektem. Celý koncept je na movity hororu Shining, který jak já, tak i Milan zbožňujeme. Ta vášeň a napětí z hereckých výkonů jen čiší. A jak už to bývá, právě ty spontánní akce bývají většinou ty nejzdařilejší, po kterých vám třeba bude i běhat mráz po zádech. Je tam spousta symbolů a schovaných referencí, jsem zvědavá, kdo si je v tom najde. Také není náhoda, že jsme točili v magickém datumu, v pátek 13.“ svěřila se režisérka Tereza Hirsch. ■