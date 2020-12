Nuda, nuda, šeď, šeď: V pohádce O léčivé vodě zaujaly krásné herečky Linda Rybová a Zuzana Kanócz

Pohádka O léčivé vodě u diváků spíše propadla. Foto: archiv ČT

"Absolutně nekoukatelné. Všechny postavy jsou nehezké a nesympatické, poetika neexistuje, děj je téměř neexistující, všechny postavy se chovají podivně a nelogicky. Po takové šílenosti musí být člověk rád za nové české pohádky, protože ty slovenské jsou naprosto nesnesitelné... To nejhorší, co jsem letos viděl, fakt je mi líto Slováků, že toto museli trpět na Štědrý večer," zaznělo v jedné z kritik.

"Kromě zajímavého začátku se to strašně vleče jak šnek na silnici za jasné oblohy v poledne. Nejsem si jistý, jak moc za to může český dabing, ale zas tak velkou vinu bych na něj nesvaloval, ony jsou všechny karty odkryty poměrně rychle, vše se odehrává přesně tak, jak se dá ze začátku odhadnout a tak tu není žádný zvrat, překvapení a protože se to posouvá skutečně pomalu, chybí tomu napětí a je to prostě nuda," zatracuje pohádku další.

Několik diváků zaujalo aspoň téma zázračné vody, která by se v současné době hodila. "Nechtěla by se Linda Rybová o tu vodičku v této době s lidstvem podělit? Docela by to bodlo. Příběh by nebyl špatný, ale herecky výrazná mě přišla jen Zuzana Kanócz, ta si tu svini dala na stříbrným podnose," míní jeden z diváků. Slovenskou herečku vyzdvihují i další. "Výborná Zuzana Kanócz. Vůbec jsem ji nepoznala, krásnější než před lety," zmiňuje reakce. "Hlavní záporačka nebyla vůbec špatná," dodává jiná.

Zaujala i herečka ztvárňující Paní vod. "Linda Rybová obsazená jako Paní vod mě sice pobavila, ale to mi na hodinu a půl nevydrželo. Příběh je strašně slabý a kdykoli se nevyvíjí podle přání tvůrců, přijde Linda Rybová, foukne si do dlaně a všechno se srovná. Nuda, nuda, šeď, šeď a sem tam nějaká voda. Fakt nevím, jestli se mám pochválit, že jsem u této pohádky zvládl neusnout, nebo si za to vynadat," píše. "Banální příběh o léčivé vodě, zlé tetě, drží nad vodou leda Linda Rybová, ale ani to nestačí. A na to, že je to slovenská pohádka, tak tam ani nebyly moc hezký holky," nelíbí se ani nová princezna.

Našlo se ale i několik příznivějších hodnocení. "Tato pohádka stojí na nádherných exteriérech, skvělé kameře a slušných neokoukaných hercích. U herců v říši vody je vcelku přehrávání, ale v rámci pohádek se to dá. Děj není extra skvělý, ale i ten je ucházející," myslí si jeden z kritiků. "Po filmařské stránce velmi povedené a už jen kvůli tomu tu pohádku nechci podceňovat," doplňuje další.

Celkově se poslední vánoční pohádka líbila ze všech třech letošních nejméně, hojně je vedle nevýrazného a zdlouhavého děje či nedostatku humoru kritizován i český dabing. Nejlépe vycházejí herečky ztělesňující dobro a zlo. Jak se líbila vám, můžete hlasovat v anketě pod článkem. ■