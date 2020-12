Úžasná, děsivá nebo vtipná? V pohádce Hodinářův učeň diváci řešili hlavně sudičku Janu Plodkovou

Jana Plodková, Václav Neužil a Jan Plesl v pohádce Hodinářův učeň Foto: archiv filmu Hodinářův učeň

A právě sudičku Lichoratku v podání Jany Plodkové (39) , která sekundovala pánům Jaroslavu Pleslovi a Václavu Neužilovi, řešili ze všeho nejvíc.

"Plodková naprosto úžasná, děsivá a vtipná a tihle dva, to ani nekomentuju. Jsem ráda že to není pohádka, co by zabila jejich herecké umění a vtip," míní jedna z divaček. Jiné zase herečka v tmavé paruce připomínala Grinche. "Skvělý herecký výkon paní Plodkové. A dvojice Neužil a Plesl skvěle vyvažovala situace. Za mě povedené," chválila další.

Většina reakcí na pohádku a hlavně na Plodkovou sice byla spíše kladná, ovšem našly se i zápory. "Tentokrát vůbec nelíbilo a nebavilo. Ta feťačka (sorry jako, ale k sudičce měla daleko) byla na facku po celou dobu stopáže a výrazy jako "To je blbost" do pohádky fakt nepatří," zazněl názor, s nímž část hodnotících souzněla zejména v při kritice přílišné agrese a morbidity.

"Jistý bonton v pohádkách se jistě vytrácí, ale přisuzuji to víceméně tomu, že scenáristé i režiséři mají tendenci pohádku dětem více přiblížit po jejich způsobu vnímání," omlouvá styl vyprávění jiná divačka.

Podle reakcí to vypadá, že se diváci stejně jako při štědrovečerní pohádce O vánoční hvězdě zaměřili spíše na vedlejší postavy, bez nichž by se ovšem děj neobešel. Celkově ale zatím výběr novinek České televize vychází z hodnocení se ctí. ■