Útok na Andreu Verešovou: Modelka exkluzivně promluvila o erotickém fejku. Za informaci o šiřiteli nabízí 1,3 milionu

Andrea Verešová Michaela Feuereislová

"Jsou to strašné věci a nesmysly, co se dějí. Sama jsem nemohla uvěřit vlastním očím, když jsem to fake video zahlédla," řekla exkluzivně Super.cz Verešová.

Za poskytnutí informací vedoucích k dopadení autora a šiřitelů videa s manželem nabízejí 50 tisíc eur, což je v přepočtu víc než 1,3 milionu korun českých.

Za zveřejněním Andrea vidí pokus o zdiskreditování sebe i svého muže. I k tomu se modelka exkluzivně vyjádřila pro Super.cz.

"Neuvěřitelná fotomontáž. Normálně bych věřila, že jsem to já, kdybych si nebyla jistá, že jsem nic podobného nikdy nenatáčela. A je opravdu smutné, že něco takového v dnešní době, kdy by měl fungovat právní systém a ochrana soukromí a osobnosti, vůbec vznikne a dokáže se šířit sociálními sítěmi jako lavina, bez možnosti obrany, a lehce tak zdiskreditovat člověka," říká Andrea.

"Ptám se jenom, co jsme komu udělali, a proč s tím někdo vyšel zrovna na Vánoce a hodně tlačil na všechna média, aby to uveřejnila. Někdo vytvořil fake video a snažil se ho prodat. Už jsme něco zjistili, ale najít skutečný zdroj autora je hodně těžké... Nejhorší je, že všichni věří (dokonce chtějí věřit), že jsem to já a je velice složité to vyvrátit," zoufá si modelka.

"Někoho hodně štveme A ušil na nás pěknou boudu," dodala Verešová. ■