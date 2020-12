Vánoční přání Céline Dion: Toto jsou muži jejího života

Céline Dion se svými syny Profimedia.cz

„Ať vám tyto svátky přinesou dary lásky, míru, zdraví a příslibu lepších časů v nadcházejícím novém roce,“ popřála popová ikona svým fanouškům.

René Charles v lednu oslaví dvacáté narozeniny, dvojčatům bylo na podzim deset. V přání k narozeninám zpěvačka neopomenula zmínit svého milovaného manžela Reného, který v lednu 2016 zemřel na rakovinu.

„Nelsone a Eddy, posledních deset let, a to každičký den, nám přinášíte spoustu radosti, lásky a smíchu. Já, váš starší brácha a váš tatínek, který se na vás zcela jistě dívá, jsme velmi pyšní. Vše nejlepší, mí úžasní chlapečci. Milujeme vás, máma, RC a táta,“ napsala zpěvačka.

O zesnulém manželovi Dion hovoří jako o lásce svého života, spojila s ním také svou kariéru. Do roku 2014 jí Angelil dělal manažera, poté se stáhl, aby se mohl soustředit na léčbu.

Na osobní život zpěvačka nerezignovala, dosud však po svém boku žádného muže nepředstavila.

„Jsem teď single, ale to neznamená, že nikoho nenajdu. Pokud ano, bylo by to skvělé. Pokud ne, tak to taky bude skvělé, protože jsem pořád zamilovaná. Celý život jsem žila s Reném a je stále se mnou. Každý den ho vidím, když se podívám na naše děti. Jsem tak zapálená do života a mám velké štěstí, že mám tři krásné syny. Nic nehledám, ale když to přijde, poznám to,“ řekla v loňském rozhovoru. ■