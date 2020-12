Slavný herec přijal výzvu a v restauraci nechal astronomické spropitné

Tom Selleck v seriálu Blue Blood Profimedia.cz

Herec Tom Selleck se zařadil po bok dalších kolegů, kteří se zapojili do takzvané 2020 Tip Challegne neboli „dýškové výzvy 2020“. K účtu na necelých 205 dolarů v italské restauraci v New Yorku připsal spropitné ve výši 2020 amerických dolarů, tedy víc jak 43 tisíc korun. Do vzkazu pro zaměstnance napsal, že upřímně doufá, že bude líp.