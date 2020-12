Štědrý den celebrit: Tomáš Klus s rodinkou, rozesmátá Borhyová i Konvičková s dcerkou

Tomáš Klus s rodinkou Foto: archiv T. Kluse

„Nebojme. Všechno dobře dopadne. Když na sebe budeme hodní. Kéž sváteční nálada nikdy neopustí naše srdce. Buďme zdrávi,“ poslal všem vzkaz plný optimismu oblíbený zpěvák.

S podobným vzkazem se přidala i Monika Absolonová (44). „Ráda bych vám popřála všechno nejlepší. Krásné Vánoce, boží požehnání. Ať jste zdraví, spokojení, šťastní, obklopeni těmi, které milujete. A jestli bych mohla mít Ježíšku jedno speciální přání, a to, aby šel ten vir pryč. Definitivně, to bych si moc přála, děkuju,“ vyslovila asi přání úplně každého zpěvačka.

S vánočním přáním se přidala také moderátorka Lucie Borhyová (42): „Hvězdy na nebi vánočním, ať září svitem svátečním. Lásku, štěstí, zdraví ať nesou vám, dnes nesmí být nikdo sám, krásné Vánoce,“ potěšila diváky od stromečku blondýnka.

Vtipné přáníčko zveřejnila moderátorka Laďka Něrgešová (44). „No tak jooo…Počasí březnové. Nálada pod PSA, a Covid všude kolem nás. Ale hlavně se nehroutit! Jsou Vánoce...jsou Vánoce, jsou Vánoceeee! Tak nechť jsou klidné, zdravé a milé. My to máme letos výjimečně do červena. Ale testy negativní, a nálada pozitivní,“ zaveršovala si.

S pejskem i manželem pózovala u stromečku herečka Patricie Pagáčová (32). „Tak šťastné a veselé moji milí, odpočiňte si. P.S. Jackie sedí na gauči a kouká na nás jako na totální magory, nedivím se jí,“ vtipkovala. Další celebrity u stromečku si připomeňte v galerii. ■