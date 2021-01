Malé dítě pro ni není překážkou. Sestra úspěšného fotbalisty uvažuje o návratu k modelingu v Americe

Kristýna Schicková zatím neuvažuje o plánu B. Super.cz

Pracovala ještě před porodem a k modelingu by se maminka devítiměsíčního syna Elliota Kristýna Schicková chtěla co nejdříve vrátit.

„K modelingu jsem se vrátila už v době první vlny koronaviru. Když se to rozvolnilo, tak jsme něco fotili. Myslím si, že na tom nejsem špatně a tak stará, abych to zapíchla a byla jen doma s dětmi,“ smála se sestra známého fotbalisty Patrika Schicka.

Sympatická brunetka nevylučuje návrat do Spojených států, kde pracovala v minulosti. „Ráda bych se podívala ještě do Ameriky. Uvidíme, jak to všechno půjde. Jestli nedostane Elliot sestřičku,“ culí se modelka.

"Určitě neplánuji zůstat dlouho za oceánem, ale manžel tam má rodinu. Pokud bychom tam měsíc, dva byli, tak bych oběhla nějaké castingy a zkusila práci i tam,“ říká Kristýna Schicková. ■