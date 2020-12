Schicková letos poprvé prožije Vánoce s dítětem. Nebude chybět ani dcera slavného bratra Patrika

Devítiměsíční syn Elliot je pohodové dítě. Michaela Feuereislová

„Budeme trávit svátky u našich s bráchou a jeho dcerou, takže to budou poprvé takové naše dětské Vánoce. Moc se na to těšíme,“ řekla v rozhovoru pro Super.cz Kristýna, která připomněla svého bratra, známého fotbalistu Patrika Schicka, který má dceru Victorii.

S dárky pro miminko to Kristýna nepřeháněla. „Elliotkovi jsme žádné dárky nekupovali. Nechali jsem to na Ježíškovi. Jsou to většinou věci, které jsme potřebovali, protože hodně roste,“ říká modelka.

Mohlo by se zdát, že se celý Kristýnin svět točí kolem dítěte, ale není to tak úplně pravda. Snaží se nezanedbávat manželství s designérem Lukášem Třešňákem.

„Snažila jsem se o to hned od začátku. Od půl roku máme jednou týdně chůvu, a tak můžeme vyrazit na nějakou společnou večeři, nebo vyřídit, co je třeba. Naštěstí dáváme syna spát po sedmé hodině a do rána máme čas jen sami pro sebe. Snažím se Elliotovi nastavovat pravidelný režim. S jídlem a růstem zoubků je to někdy všelijaké, ale snažím se o to,“ říká Kristýna Schicková. ■