20 let od vzniku trháku Slečna Drsňák: Jak to bylo s pověstným chrochtáním a kdo dostal při natáčení kopanec do rozkroku?

Film Slečna Drsňák přišel do kin před 20 lety. Foto: profimedia/Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Od uvedení trháku Slečna Drsňák uplynulo už 20 let a Sandru Bullock (56) si v roli neohrabané agentky FBI fanoušci velmi oblíbili. Režisér Donald Petrie se nyní podělil o několik zajímavostí z natáčení.

Co se týče přípravy, nebyla to žádná legrace. Asi měsíc před začátkem produkce doporučil režisér některým hercům, včetně Bullock, dietu. Během natáčení je pak zásobili pouze zdravou stravou, která ovšem u herců nebyla příliš populární.

Že si se Sandrou není radno zahrávat, potvrdila herečka při tvorbě scény, v níž zápasí s kolegou Benjaminem Brattem (Eric Matthews). Tu museli v jednu chvíli přerušit, protože ho bolestivě nakopla do rozkroku.

Režisér rád vtipkuje o tom, že jsou na něj dodnes Sandra s Benjaminem naštvaní. Neměli totiž k dispozici kaskadéry a všechny scény točili sami. Bratt rád říká, že na tom jeho záda už nikdy nebudou jako před natáčením. Podle Petrieho se hercům ale nikdy nic vážného nestalo, odnesli si jen pár modřin a natažených svalů.

Na chrochtání Gracie, které při smíchu vydávala, nelze zapomenout. Nebylo ovšem ve scénáři. Herečka chrochtla během večeře s režisérem, a tím ho absolutně nadchla. Trval na tom, že to použijí do filmu.

Sandra Bullock často vtipkuje o tom, že aby z ní udělali “ošklivku“, zabralo to maskérům jenom půl hodiny. Ovšem když ji měli zkrášlit, trval make-up dvě hodiny.

Scéna, v níž Gracie flirtuje s Ericem a on se k ní nakloní, ale místo polibku nakonec kousne do čokoládové tyčinky, měla být jinak. Herci se měli opravdu políbit, ale režisérovi se zdálo, že je na polibek ve filmu příliš brzy. Natočil proto dvě verze, jednu s líbačkou a druhou, která se nakonec do filmu dostala. ■