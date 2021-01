Muzikálová zpěvačka vstupuje do 9. měsíce těhotenství. Víme, jak pojmenuje prvorozeného syna

Muzikálová zpěvačka Pavlína Ďuriačová prozradila, jak pojmenuje syna. Foto: archiv divadla Broadway

Vzhledem k tomu, že divadla už delší čas nehrají je na příchod prvního potomka dokonale připravená. “Veškerou výbavičku už máme pro malého připravenou, pokojíček je vyzdobený a už máme konečně i kočárek, takže vstupuji do posledního měsíce těhotenství připravena,” řekla Super.cz.

Exkluzivně také prozradila, jak syna pojmenují.

"Měla to být Julie, oba jsme si moc přáli holčičku, ale když je to kluk, náš první kluk, tak jedině Adam. Bylo to vlastně pracovní jméno, jelikož to bylo jediné jméno, na kterém jsme se oba shodli. Nakonec už mu nikdo nijak jinak neřekl, takže i kdybychom nakonec zvolili jiné jméno, stejně už to bude pro všechny Adam,” svěřila Pavlína, která chce roli maminky skloubit s rolí zpěvačky. Již v příštím roce ji čeká premiéra v muzikálu s hity Waldemara Matušky Láska nebeská v Divadle Broadway. ■