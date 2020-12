Společný Štědrý den s manželkou Dádou Patrasovou? Felix Slováček promluvil o tom, jak stráví Vánoce

Felix Slováček promluvil o Vánocích s Dádou Super.cz

"Máme to už několik let tak, že se na Štědrý den sejdeme u Aničky, která dělá oběd. A přijde tam i Felix. Já pak sednu do auta a odjíždím k Lucii, kde si s jejími rodiči a sestrou uděláme takový jihočeský Štědrý večer," vystřídá tedy společnost svých dětí Anny Slováčkové (25) a Felixe Slováčka mladšího i partnerky Lucie Gelemové (37). Co ale jeho stále ještě manželka Dáda? Najde se místo u oběda i pro ni?

"To ještě nevím. Spíš asi ne. Protože Dáda je ve své ulitě a tam si, jak se říká, přede svou, a já do toho moc nemluvím," řekl Super.cz. Popřeje jí tedy k Vánocům aspoň po telefonu? "Tak popřát samozřejmě můžu i po telefonu i osobně. Ještě to nemám uzavřené, teprve se uvidí," krčil rameny.

Bavili jsme se i o jeho práci. Kromě zmíněného live streamu vystupoval před dvěma týdny v synagoze ve slovenské Levoči, nicméně příští rok příznivě nevidí. "Spousta věcí se přesunula, ale moc nevěřím tomu, že to do podzimu začne v kultuře fungovat. Snad příští rok budou aspoň už vánoční koncerty," míní.

Podle něj bude záležet také na proočkovanosti populace. Sám si vakcínu proti covidu-19 rozhodně píchnout nechá. "Určitě půjdu, jakmile to bude možné. I teď chodím každý rok na očkování proti chřipce. Jsem syn doktora, já se toho nebojím," uzavřel. ■