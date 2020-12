Poznali byste po letech „holubí ženu“, která v Sám doma 2 děsila Kevina? Jsem stará a žiju sama, říká

Brenda Fricker a Macaulay Culkin ve filmu Sám doma 2: Ztracen v New Yorku Profimedia.cz

Jednu z vedlejších, ale o to výraznější a nezapomenutelnou roli ztvárnila ve filmu Sám doma 2: Ztracen v New Yorku Brenda Fricker (75). Řeč je o „holubí ženě“, která v Central Parku děsila svým vzezřením nejen malého Kevina (Macaulay Culkin).

V show Raye D´Arcyho herečka svěřila, jaké ji letos čekají Vánoce. „Lhala bych, kdybych řekla, že budou hezké a šťastné, protože...jsem stará a žiju sama,“ řekla otevřeně s tím, že o samotě strávila několik posledních svátků.

„Vypnu telefon a zatáhnu rolety. Nahrála jsem si nějaké pořady, mám psa, takže takhle je (Vánoce) strávím. Nechci, aby to znělo negativně, jen jsou to jiné Vánoce, než jaké mají ostatní,“ dodala Fricker.

Vánoce o samotě prý zvládá, těžší je to na Silvestra, kdy kolem není nikdo, s kým by se Brenda mohla objemout a políbit.

Kromě zmíněné role v populárním vánočním filmu se herečka objevila ve třech desítkách dalších filmových a seriálových projektů. Za snímek Moje levá noha získala Oscara za vedlejší ženskou roli.

Nyní už je dle svých slov v částečném důchodu a návrat před kameru neplánuje. Výjimku by udělala snad jen v případě režisérky Virginie Gilbert nebo jejího kolegy Toma Fitzgeralda, uvedla na filmovém festivalu Galway Film Fleadh. S první zmíněnou Fricker natočila drama A Long Way From Home, druhý režíroval film Cloudburst. ■