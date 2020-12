Vánoční stromečky muzikálových hvězd. Mrkněte, jak si je doma vyzdobily Jirešová, Kloubková či Gemrotová

Jak ozdobily stromečky muzikálové hvězdy? Foto: Super.cz/archiv I. Jirešové a M. Gemrotové

Stromeček už ozdobily i herecké hvězdy Divadla Broadway. Jak dopadlo jejich tvůrčí úsilí, si prohlédněte v galerii. Na svátky se už moc těší herečka Ivana Jirešová (43), jež už má všechno připravené.

„Vánoce patří od malička mezi moje nejoblíbenější svátky. Zbožňuji všechny vánoční vůně koření, světýlka, a vůbec celou atmosféru. Pravidelně na Štědrý den chodíme do píseckého kostela pro Betlémské světlo, jezdíme na procházku buď do zoo na Hluboké, nebo na svařák do Českého Krumlova. Ještě nikdy jsem neslavila Vánoce jinde než v Písku. Tradičně jíme kapra se salátem a maminka umí tu nejlepší rybí polévku na světě,“ řekla Super.cz Ivana Jirešová.

Milan Peroutka tráví svátky aktivně. „Vánoce mám moc rád, každoročně chodím rozdávat zpěvníky a zpívat koledy pod Karlův most. Na kapra si nepotrpím, ale rybí polévku od mamky mám rád. Samozřejmě se těším na pohádky,“ prozradil Milan Peroutka (30), který po Vánocích opět naskočí s kolegy z Divadla Broadway do zkoušek připravovaného muzikálu s hity Waldemara Matušky Láska nebeská.

Na tradice si potrpí i Kristina Kloubková (44). „Nikdo nesmí vstávat od stolu, máme prostřeno pro pocestného neboli strýčka Příhodu, pod talířkem nechybí mince ani šupina, máme svátečně nazdobený stůl,“ vyjmenovala své štědrovečerní tradice herečka a moderátorka.

Pavlína Ďuriačová už má stromeček ozdobený dlouho a na svátky se moc těší. „Stromeček zdobíme dříve, jelikož na svátky jezdíme k mým rodičům, tak abychom si užili atmosféru i doma. Co se týče tradic, tak určitě nesmí chybět cukroví, kapr, salát, dárky a s manželem hrajeme čtyřručně koledy na klavír,“ řekla nám oblíbená muzikálová zpěvačka. ■