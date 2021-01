Zásnuby i oslava 1. narozenin dcery byly i kulisou pro film: Karlos Vémola natáčí dokument o svém životě

Karlos Vémola točí dokument o svém životě Foto: archiv Bontonfilm

Na oslavě 1. narozenin dcery Karlose Vémoly (35) Lili, kde bijec zároveň požádal o ruku svoji partnerku Lelu Ceterovou , bylo opravdu hodně kamer. Zápasník ovšem nenechal velký okamžik zaznamenat do video deníčku, ale natáčí se o něm film.

Ten točí režisér Michal Sami, který se s Karlosem zná přes deset let, už z dob Vémolova života v Londýně. Jejich vztah dává proto tvůrcům možnost neplout po povrchu, ale proniknout pod horu svalů a odpovědět na otázku kdo je Karlos Vémola a odkud se vlastně vzal.

„Známe se dlouho, intuitivně jsem točil Karlose už před mnoha lety v Londýně. Máme proto natočeného Karlose ne jako celebritu, ale jako opravdového kluka z Olomouce, co se protlouká životem,“ říká režisér Michal Samir. Vémola pak poskytl tvůrcům i archiv osobních fotografií.

První klapka dokumentu padla pro scény na závěr filmu, právě při oslavě ročních narozenin jeho dcery. Podle tvůrců ale nejde o šťastný konec, jako spíše o závěr druhé kapitoly Vémolova života.

Vémolův život byl vždy plný propastných protikladů, od dětství žil za hranou, ať za hranou toho dobrého nebo špatného. Jako malý se pral na ulicích Olomouce, po škole odjel do Londýna, kde se živil jako vyhazovač, proslavil se, šel do vězení, znovu se proslavil, vyprodal O2 arénu a stal se celebritou. Vstup do britské MMA, první manželka a první dítě i pravý důvod Vémolova pobytu v drsném anglickém vězení patří mezi nepříliš známé skutečností jeho života, jež film odhalí.

„Karlosův svět je v mnohém neuvěřitelný, absurdnější a vyhraněnější než fikce. Pokud mi něco připomíná, tak filmy Guye Ritchieho, s londýnským podsvětím, špínou ulice i luxusem,“ dodává Michal Samir. ■