Pavlína Pořízková začíná znovu: Budím se s pláčem, bolest mě žene vpřed, píše česká supermodelka

Pavlína Pořízková sdílí s fanoušky dobré i zlé. Foto: Archiv P. Pořízkové

Krátce před Vánoci se Pavlína ozvala z nového bytu, který je zatím, až na matraci a židli, prázdný. Ale všechno má svůj čas. „Začínám znovu. Některé dny jsou lepší než jiné. Ale denně se budím s pláčem. A myslím, že to je v pořádku. Bolest mě žene vpřed,“ svěřila Pořízková.

„Mnoho z nás teď cítí bolest. Ale z vědomí, že soused může prožívat větší nebo opodstatněnější bol, se cítím provinile, že si vůbec dovoluji něco takového cítit. A tak se usmívám. A jdu dál. Tím to ale nezmizí. Můžeme cítit bolest, a přesto vědět, že jsme ti šťastní,“ píše modelka, která svou upřímností mnoho lidí motivuje.

Své followery Pavlína už před časem upozornila, že pokud ji sledují kvůli tomu, že chtějí vidět pád supermodelky, mají smůlu. „Od té doby, co vedu soudní spor, nesmím svou situaci veřejně komentovat, ale pořád se cítím jako sebejistá osobnost, která může tak maximálně plakat nad vlastní hloupostí. To je to, čemu teď musím čelit. Sama sobě. Mým chybám, kterých je mnoho,“ uvedla mimo jiné.

Za hudebníka Rica Ocaska se Pavlína Pořízková provdala v roce 1989. V roce 2018 oznámili rozluku, jež v té době už rok trvala. Mají spolu dva syny. Ocasek zemřel loni v září. ■