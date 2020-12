11 statečných: Tyto tváře českého showbyznysu se ledové vody rozhodně nebojí

Tyto slavné osobnosti klidně skočí v prosinci do ledové vody. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Herminapress a archiv J. Boho

Příznivé účinky na sobě začala pociťovat i herečka Sandra Pogodová (45), která se údajně otužováním udržuje v dobré náladě. „Když vlezete v prosinci na dvacet minut do Vltavy, která má 5 stupňů, nemáte čas myslet na hovadiny, soustředíte se jen na to, abyste to hlavně přežili. Otužování v zimě, to vás opravdu vyklidní,“ řekla Super.cz nedávno.

Stejně tak si oblíbila vodní radovánky Eva Decastelo (42), která na nový trend nalákala i své kolegyně a kamarádky Báru Mottlovou (34) nebo Agátu Hanychovou (35). Takzvaná Wim Hofova metoda, která umí nastartovat imunitní systém, se zalíbila i kuchařce a blogerce Kamu, která se zvládá ponořit i mezi kostky ledu.

Podívejte se do galerie na další otužilce. ■