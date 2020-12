Zlá Holena vzpomínala na pohádku Tři bratři: Sblížení s Piškulou, ódy na Chýlkovou a zamyšlení nad princeznami

Alena Doláková a Ivana Chýlková v pohádce Tři bratři Foto: Bioscop

Sourozenci se vydávají do světa na zkušenou a během svého putování vstupují do slavných pohádek, kde řeší nejrůznější zapeklité nástrahy. A cestou potkají i zlou Holenu z Dvanácti měsíčků, sestru hodné Marušky.

Zápornou postavu Holeny ztvárnila herečka Alena Doláková (31), která vzpomíná především na spolupráci se svou pohádkovou matkou Ivanou Chýlkovou (57). „Paní Chýlková jako obrovská hvězda totálně popřela veškeré drby o tom, že si herečky konkurují, a že ty herečky, kterým není dvacet, nemají rády herečky, kterým je dvacet. Totálně mě vzala pod svá křídla, celu dobu mi lichotila a vlastně se o mě starala, jako kdybych byla její vlastní,“ řekla Super.cz Doláková.

„Od té doby jsem si říkala, že mi nemůže hrát matku nikdo jiný než paní Chýlková,“ dodala s tím, že Chýlková zbořila všechny mýty o herečkách. Doláková patřila společně se Zdeňkem Piškulou na place k nejmladším, a tak není divu, že si spolu rozuměli.

Alena Doláková pokřtila knihu online. Ukázala byt i přítele.

Super.cz

„Hodně jsme se kamarádili, přijel pak za mnou i do USA, kde jsme cestovali po národních parcích a jezdili po festivalech,“ prozradila herečka, jež přiznala, že klasické pohádky, které se každý rok vysílají v televizi, nikdy moc nesledovala.

„Už od dětství jsem se dívala spíš na intelektuální filmy, pohádky mě nikdy moc nebavily, snad jen Arabela,“ říká Doláková. A zahrála by si někdy ráda princeznu? „Ráda bych si zahrála emancipovanou a chytrou princeznu, protože si myslím, že ty, co potřebují zachraňovat, už jsou pasé. Něco jako když jedna princezna zachrání druhou princeznu, jak to bývá, že se jako my holky mezi sebou podporujeme,“ smála se Doláková s tím, že rozhodně nemá nic proti princům a králům. „Ty mám také moc ráda,“ ujistila nás.

Doláková se kromě herectví vrhla na spisovatelskou dráhu. Letos vydala svou prvotinu Anna z Hollywoodu, což je velmi otevřené vyprávění o cestě z domácího rybníka mezi žraloky do Los Angeles.

„Je to kniha nejen pro ženy, ale i pro muže, je hodně vtipná, otevřená, bez filtru. Moje editorka o ní řekla, že takhle se baví ženy mezi sebou, když je nikdo jiný neposlouchá,“ lákala na svou knížku píšící herečka. Kvůli koronavirové pandemii knihu tak trochu komorně pokřtila online, ale doufá, že na jaře bude lépe, a svůj spisovatelský debut pokřtí ve společnosti tak, jak by si kniha zasloužila. ■